Tiradentes: filme retrata prédios ocupados em São Paulo

O tema dos refugiados políticos foi o que primeiro chamou atenção da cineasta paulista Eliane Caffé. Ao se aproximar mais dessa realidade no Brasil, encontrou uma série de prédios ocupados em São Paulo, não só por expatriados, mas também por trabalhadores sem teto.

Um dos grandes filmes dessa edição da Mostra de Tiradentes, Era o Hotel Cambridge embaralha ficção e documentário para revelar o cotidiano de um grupo de moradores em um desses prédios ocupados. A cineasta observa com carinho essa realidade, mas não deixa de imprimir um tom de apreensão constante.

A cineasta também trabalhou com atores profissionais, como os talentosos José Dumont e Suely Franco, que interagiam com moradores reais dos prédios ocupados. A cineasta conta que era um processo de troca constante e foram três anos de aproximação e convívio com os moradores e aquela realidade. "No fundo, o personagem principal desse filme é o próprio prédio", revela Caffé.

Liderança

Figura central desse movimento de luta e resistência é a líder do movimento dos sem tetos de São Paulo, Carmen Silva. Ela interpreta a si mesma no filme, como essa liderança que organiza e ajuda a mobilizar as ocupações. Carmen é baiana, nascida em Santo Estevão, mas passou a juventude em Salvador.

Em 1995, foi tentar a sorte na cidade grande. Chegando em São Paulo, viu de perto a dificuldade de se estabelecer e conseguir moradia, sendo auxiliada pelo deficitário suporte do Estado. Aos poucos, foi-se inteirando dos movimentos sociais e das discussões em torno da luta por moradia popular e logo tomou a frente do grupo.

"Nós vivemos um momento de criminalização dos movimentos populares. Estamos ameaçados em nossos direitos democráticos. É um momento muito triste, mas de união e luta", conta a líder, que agora se vê na tela como um misto de atriz e si mesma.

Era o Hotel Cambridge é um retrato contundente, mas nunca denuncista da situação. O próprio filme possui uma estrutura fragmentada, sem se apegar a um só personagem ou história. São todos parte de um processo de luta constante, que não tem previsão de acabar, mas segue em contagem regressiva até o próximo enfrentamento com os forças repressoras policiais. Como a própria Carmem costuma dizer: "A nova ordem é a desordem do sistema".

Viagem no tempo

A Mostra de Tiradentes também abriu espaço para o cinema de gênero e a comédia farsesca com apresentação em sessão de meia-noite de A Repartição do Tempo, do cineasta brasiliense Santiago Dellape.

No filme, Lisboa (Eucir de Souza), o chefe do departamento de Registro de Patentes, que descobre em sua uma máquina nunca registrada capaz de voltar no tempo e duplicar as pessoas. Resolve então clonar seus próprios funcionários para agilizar os trabalhos da firma.

O filme é um roteiro original escrito por Santiago e Davi Matos que trata com humor e fantasia o estado burocrático das repartições públicas. "O filme é baseado em nossa própria experiência de vida porque tanto eu quanto o Davi somos funcionários públicos em Brasília", conta o diretor.

O filme é repleto de referências da cultura pop, como não poderia deixar de constar em uma história tão próxima em termos de descontração e inventividade. De Os Goonies a Feitiço do Tempo, passando pelo cinema dos Trapalhões - e Dedé Santana faz uma ponta especial no filme -, A Repartição do Tempo pode demorar um pouco para encontrar seu ritmo.

Mas o filme não deixa na mão quem busca um tipo de comédia de erros à brasileira, sem apelar para situações constrangedoras e histéricas, como tem sido a tônica das comédias de grande sucesso no país atualmente.

