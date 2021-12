"Tino é um personagem querido pelo público", diz Hassum

Tino está de volta. Após ganhar e perder a fortuna em dois filmes, ele se supera dessa vez ao ser contratado para trabalhar em uma corretora de ações e "quebrar" a empresa, provocando uma queda na bolsa brasileira, trazendo crise para o país. Esse é o mote de "Até que a Sorte nos Separe 3", que estreia nos cinemas nesta quarta-feira, 24.

"Só resolvemos fazer o terceiro filmes quando achamos uma história bacana e atual. E Tino é um personagem querido pelo público", afirmou Leandro Hassum, o protagonista da história, feliz por fazer algo inédito no cinema brasileiro: uma terceira parte de um filme com os mesmos personagens. "A gente começou a fazer o primeiro pensando que o público fosse gostar, e gostou", destacou.

As filmagens foram realizadas em tempo recorde: apenas quatro semanas, com a pós-produção durando quatro meses. "Todo mundo já se conhece, o que facilitou o trabalho e a equipe amadureceu", disse. Ele ressalta que os méritos da tranquilidade e do sucesso da franquia vem do diretor, Roberto Santucci, que já havia trabalhado com o ator nos outros dois filmes anteriores e ainda em "O Candidato Honesto" (2014).

Uma quarta parte do filme ainda não foi pensada, mas Hassum pensa em levar a história de Tino para as telinhas. "Ainda é um projeto da minha cabeça, mas eu iria protagonizar como Tino, que é um personagem carismático".

Outros filmes

Em 2016 Leandro Hassum já tem duas comédias engatilhadas para filmar e lançar em julho e dezembro, nos períodos das férias, "O Amor dá Trabalho" e "O Destemperado".

Outro longa, desta vez mais sério, sobre o pai dele, traficante de drogas, ainda está em fase de planejamento. "Eu comecei a escrever algumas coisas, mas vou passar para alguém mais profissional continuar", revelou.

E Hassum promete vir a Salvador com a peça "Lente de Aumento". "Em março ou abril estarei aí com minha peça", garantiu.

