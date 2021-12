Thor Ragnarok: melhor filme da Marvel Studios

Após dois filmes insossos, a percepção de que Thor era um personagem que não funcionava muito bem em carreira solo dentro do universo cinematográfico da Marvel estava confirmada. Junto aos Vingadores, o filho de Odin conseguia se sobressair de forma eficiente devido ao investimento dos roteiristas em sua interação, um tanto cômica, com os colegas de equipe. Acrescente a isso a sua capacidade destrutiva com o martelo Mjölnir, some a interação violenta com o Hulk e, pronto, lá estava uma figura a se destacar naquele ritmo de videogame que o diretor Joss Whedon deu aos dois primeiros Vingadores.

Porém, ao colocá-lo para resolver os problemas tanto de seu planeta, Asgard, quanto do que resvalava de lá para a Terra, a figura mitológica de Thor parecia não engatar satisfatoriamente nas aventuras dirigidas por nomes como Kenneth Branagh e Alan Taylor.

Eis que chega o neozelandês Taika Waititi e resolve quebrar esse paradigma. A partir do roteiro escrito pela dupla oriunda dos quadrinhos, Craig Kyle e Christopher Yost (este último, um dos responsáveis por O Mundo Sombrio), além do exclusivo Marvel, Eric Pearson, Waititi investe na desconstrução do personagem e de quase todos os elementos que representam Thor em sua suposta complexidade e força. Coloque nessa conta, então, a destruição do Mjölnir e a perda tanto das madeixas loiras quanto de qualquer senso de seriedade (no bom sentido, friso), acrescente a dose exata de galhofa como as tentativas falhas de entradas e saídas de personagens em cena (Banner pulando de uma nave está entre as melhores), e o que fica após 130 minutos de projeção é essa sensação de um filme que consegue criar uma auto-paródia (a peça teatral em seu inicio com a participação de Matt Damon já paga o ingresso), e ainda entregar uma aventura repleta da violência gráfica e sequências de ação de encher os olhos.

Trata-se de um trabalho despojado, que se assume como comédia antes de qualquer rótulo de ação. Assim, não é de se estranhar que existam piadas envolvendo um Hulk pelado e suas possivelmente impressionantes partes intimas ("essa imagem ficará presa em meu cérebro", diz o asgardiano). Thor - Ragnarok ainda conta com coadjuvantes de luxo que parecem não atuar, mas brincar com seus respectivos papéis. É o caso de Cate Blanchett, participando como Hela, irmã do herói e auto-intitulada Deusa da Morte (sentiu o drama?) em uma presença que impressiona tanto pela beleza quanto pela brutalidade de sua violência na tentativa de tomar Asgard, sendo este o plot que movimenta o filme; e Jeff Goldblum no papel do excêntrico Grand Master, espécie de imperador tirano que promove com o mesmo afinco e dedicação tanto confrontos entre gladiadores em arenas quanto orgias em sua nave especialmente projetada para tal fim.

Com suas cores berrantes e história descompromissada, Ragnarok representa para a Marvel uma reformulação total de sua proposta, algo que poderia ter alcançado já em 2015 se tivesse permitido ao britânico Edgar Wright explorar suas ideias. Aqui, com Taika Waititi coordenando os cortes da claquete, o estúdio se dá uma segunda chance. Algo que, convenhamos, após quase dez anos e dezesseis longas, merecia esse ousar em sua proposta. Possivelmente, o melhor filme da Marvel Studios.

