Thaila Ayala será protagonista do filme 'O Picapau'

Sem emplacar trabalhos na TV brasileira, a atriz Thaila Ayala passou a investir na carreira internacional. E esta parece ter sido a melhor escolha, já que ela foi escalada para ser uma das protagonistas da versão cinematográfica do desenho "O Pica-pau".

A atriz divulgou a novidade por meio de uma foto em seu Instagram, mostrando o roteiro do novo projeto, intitulado "Woody Woodpecker".

Thaila já atuou ao lado de Megan Fox e James Franco em "Zeroville", e em "The Long Home" dividiu cenas com Ashton Kutcher e Courtney Love. No Brasil, seu último trabalho foi a personagem Laura no recém-lançado "Mais Forte Que O Mundo", que retrata a história do lutador José Aldo.

