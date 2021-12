Terreiro de Odé promove mostra de cinema

Com a proposta de tornar o Terreiro de Odé que fica localizado no Alto do Basílio, em Ilhéus, em um espaço cultural voltado para o cinema, será realizada a mostra de filmes Cine Odé, com sessões mensais gratuitas que estimulam a valorização e o conhecimento das culturas religiosas brasileiras de matrizes africanas e indígenas. As próximas exibições acontecem dias 30 de abril e 01 de maio, sempre no último fim de semana de cada mês até junho.



Os realizadores e curadores da mostra são Fabrício Ramos e Camele Queiroz, cineastas independentes baianos que escolheram exibir uma ampla e diversificada cinematografia baiana e brasileira, que inclui filmes consagrados e independentes.



Confira a programação

O Cine Odé disponibiliza uma van exclusiva do projeto para facilitar o acesso do público ao local da mostra. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (73) 98110-5773.



adblock ativo