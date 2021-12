'Temporada' vence 51º Festival de Brasília; longas baianos se destacam

Terminou na noite deste domingo, 23, a 51ª edição do Festival de Brasília. Depois de nove dias intensos de exibições, debates e discussões sobre o cinema e os diversos temas abordados nos filmes, o longa mineiro “Temporada” levou pra casa o Candango de Melhor Filme. Além do prêmio máximo, ainda faturou os prêmios de Direção de Arte, Fotografia, Melhor Ator Coadjuvante (Russão) e Melhor Atriz (Grace Passô).

Já o longa baiano “Ilha” não ficou de fora das premiações. Pelo júri oficial, recebeu os prêmios de Melhor Roteiro (mesmo prêmio que “Café com Canela” tinha recebido no ano passado) e Melhor Ator para Aldri Anunciação. O filme ainda recebeu o prêmio Zózimo Bulbul que destaca narrativas negras à frente e atrás das câmeras.

“A Sombra do Pai”, longa da baiana Gabriela Amaral Almeida, ficou com os prêmios de Melhor Som, Melhor Montagem e Melhor Atriz Coadjuvante para Luciana Paes. O prêmio de Melhor Direção coube à realizadora Beatriz Seigner pelo filme “Los Silencios”.

No curta-metragem, o vencedor foi a coprodução mineira e pernambucana “Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados”, dirigido por Aiano Bemfica, Camila Bastos, Cristiano Araújo e Pedro Maia de Brito. Já “Mesmo com Tanta Agonia”, de Alice Andrade Drummond, levou o prêmio de aquisição do Canal Brasil.

A Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) também ofereceu os prêmios da crítica. O curta vencedor foi “Mesmo com Tanta Agonia”, e o longa escolhido foi “Los Silencios”.

"Temporada"

André Novais Oliveira é um dos grandes talentos do cinema brasileiro recente. Com uma trajetória incrível no curta-metragem e depois de já ter lançado seu primeiro longa, ele apresentou agora “Temporada” no Festival de Brasília, vencendo o prêmio máximo. Ao mesmo tempo que o filme evidencia as marcas de seu cinema, em especial o tom naturalista da trama, “Temporada” é também um claro amadurecimento do cinema do jovem realizador mineiro.

Acostumado a trabalhar com atores não profissionais e de utilizar seus próprios familiares nos filmes, interpretando a si mesmos, inclusive ele próprio – como modo também de enunciar um rico entrelaçamento entre ficção e documentário –, dessa vez André se juntou a um grande talento da atuação: Grace Passô. Ela interpreta Juliana, mulher que se muda do interior de Minas Gerais para Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, onde passa a trabalhar como agente sanitária de pragas e endemias.

Atriz mais próxima do teatro, onde também trabalha como dramaturga – ela apareceu na telona recentemente em “Praça Paris”, de Lúcia Murat –, Passô é tida como uma força da natureza, mas aqui em “Temporada” ela incorpora magnificamente um tom super natural e nunca exagerado de atuação. Ainda assim, sua presença na tela é hipnótica. Todo o filme carrega essa atmosfera, com gosto de vida cotidiana, mas tendo em Passô uma personagem em processo de deslocamento – geográfico e emocional.

A personagem deixa na cidade natal um marido com quem tem tido problemas no relacionamento, sem falar nas dificuldades financeiras que os perseguem. Problemas de se conectar com a família deixada para trás também são sentidos. Mas no novo emprego, vai conhecer outras pessoas, colegas de trabalho receptivos, como o divertidíssimo Russão.

Uma vez que seu trabalho consiste em andar de casa em casa para combater os focos de mosquito da dengue, Juliana se depara com uma série de situações, boas e desagradáveis, desde ter que superar o medo de subir em escada até a acolhida generosa da dona de casa que insiste em lhe servir bolo e café.

“Temporada” é um desses raros filmes que registram um momento singular da vida de alguém, filmado como uma observação palpável do cotidiano quando esse mesmo cotidiano é uma grande novidade para a personagem. Além disso, o filme não precisa se amparar em um grande arco dramático que tem de se fechar ao final da projeção. O que importa é o percurso, e Juliana descobre ali, entre ruas tortas e ladeiras, entre xícaras de café e flertes no portão, pequenos grandes agentes de transformação.

* O jornalista viajou a convite da organização do festival

