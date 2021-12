Ted Bundy: mortal, porém nada sangrento

A história de um dos serial killers mais perigosos dos anos 1970 foi contada de uma forma diferente. Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal, que entrou em cartaz nos cinemas, ontem, lembra do assassino, sequestrador, estuprador, ladrão e necrófilo Ted Bundy (Zac Efron) sem quase mostrar um único crime cometido por ele. A ideia partiu do diretor Joe Berlinger, que trabalhou o filme biográfico do ponto de vista da namorada de longa data de Bundy, Liz Kendall (bem representada por LilyCollins).

O plano do diretor é inovador, após seguidas narrativas macabras sobre serial killers. Porém, Berlinger deixou de lado o essencial: Bundy não se tornou um homem conhecido pelas qualidades de namorado gentil, padrasto amoroso ou advogado promissor; e, sim, por ter cometido cerca de 30 assassinatos, os quais negou a autoria por vários anos.

O filme não indica o modo de ação de Ted, tampouco a consequência dos assassinatos na vida de pessoas próximas às vítimas. Soa mais estranho quando lembramos que a história é conhecida, de modo que, adotar algum tipo de mistério, sem responsabilizá-lo pelos crimes durante boa parte da película, parece errado.

Em suma, A Irresistível Face do Mal mostra que parte dos americanos gostava de Ted Bundy. No final, exibe as tradicionais imagens de arquivo destinadas a comprovar que episódios, diálogos e figurinos foram reproduzidos de forma precisa. Mas, a crítica à biografia não gira em torno da exatidão dos fatos, e, sim, sobre o olhar escolhido para contar a história de um assassino em série.

Zac Efron mostra a ‘nova’ face no filme

Interpretar Ted Bundy foi interessante para Zac Efron, 31 anos. O ator, que ficou famoso por estrelar a franquia High School Musical, vive a constante busca de desconstruir a imagem de bom moço. Desta forma, trabalhar a bipolaridade de um assassino em série foi uma boa oportunidade. O segredo em torno de mentes perturbadas pode gerar filmes fascinantes.

E Efron mostrou uma destreza surpreendente para interpretar o criminoso, notoriamente encantador, como alguém que sabe usar muito bem um rosto bonito para o mal. No entanto, o problema de roteiro, como não ter a chance de planejar os crimes nem viver a dinâmica dos mesmos, prejudica a construção do personagem.

