Tartarugas Ninja ganham reboot da Nickelodeon

As tartarugas mutantes mais famosas do mundo estarão de volta aos cinemas. O quarteto formado por Michelangelo, Raphael, Donatello e Leonardo irá ganhar um reboot animado em breve, com produção do também ator e comediante Seth Rogen.

Distribuída pela Nickelodeon, a produção também é assinada por Evan Goldberg e James Weaver. Já a direção ficará por conta de Jeff Rowe. A história fica a cargo de Brendan O’Brian, de Vizinhos.

“Seth, Evan e James irão acoplar suas genialidades ao humor que já faz parte da franquia Tartarugas Ninja. Isso fará o reboot alcançar níveis excelentes”, afirmou Brian Robbins, presidente de produções infantis na ViacomCBS.

Ainda não há detalhes sobre a história ou uma possível data de lançamento. Esta é a segunda animação baseada em Tartarugas Ninja. A última saiu em 2007, com dublagens de Chris Evans e Sarah Michelle Gellar.

