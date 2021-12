Tarantino decide processar site que divulgou seu roteiro

O cineasta vencedor do Oscar, Quentin Tarantino, abriu um processo contra o portal de notícias norte-americano Gawker por violação de direitos autorais, em um tribunal distrital de Los Angeles, na segunda-feira, 27, após a página na Internet publicar links para que usuários pudessem baixar o script do filme mais recente do diretor, intitulado The Hateful Eight.

Por meio de uma texto publicado na segunda-feira, 27, em Gawker.com, o editor John Cook negou que o portal tenha infringido direitos autorais. Ele disse que o Gawker não foi o responsável por vazar o script de 146 páginas do filme de faroeste de Tarantino, e apenas publicou um link para outra página onde o script estava disponível para download.

Em documentos judiciais, o diretor e roteirista Tarantino alega que o Gawker Media promoveu e disseminou cópias não autorizadas do roteiro vazado. O cineasta pede por mais de 1 milhão de dólares em danos em duas denúncias de quebra de direitos autorais. O processo também destaca a página AnonFiles.com, para a qual o artigo do Gawker direcionava e que disponibilizava o script de Tarantino para download.

A Reuters não conseguiu contato de imediato com a AnonFiles.com. Cook disse que o Gawker não tinha nada a ver com o surgimento do roteiro de The Hateful Eight na Internet e afirmou não ter subido o documento para a AnonFiles.com.

Cook também informou que o Gawker está sendo processado por contribuir com a quebra de direitos autorais, por publicar links para a AnonFiles.com, que por sua vez é processada por infração direta de direitos autorais.

O processo detalha como Tarantino descobriu que uma cópia de seu mais recente roteiro havia vazado publicamente em 21 de janeiro, assunto abordado por ele em uma entrevista ao Deadline Hollywood, página na Internet dedicada a notícias da indústria do cinema.

Tarantino disse estar "muito, muito deprimido" por causa do vazamento e que desistiu dos seus planos de fazer o filme, afirmando que, em vez disso, publicaria o roteiro.

adblock ativo