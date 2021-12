Suspense nacional O Caseiro mantém tensão até o fim

Suspense sobrenatural não é muito a praia do cinema nacional. Mas, depois do fraco Isolados (2014), o gênero dá um salto de qualidade com O Caseiro, filme dirigido por Julio Santi, que também escreveu o roteiro ao lado de João Segall, e que já está nos cinemas de Salvador.

Davi (Bruno Garcia) é um professor de psicologia do sobrenatural que é abordado por uma jovem pedindo ajuda. Autor de um livro no qual relata ter curado um garoto que tinha visões, ele é convencido a ajudar uma criança que sempre acorda com o corpo machucado. Enquanto a família acredita que as agressões foram causadas pelo espírito de um caseiro que se matou há anos, Davi crê que o pai dela (o competente Leopoldo Pacheco) é o verdadeiro responsável pelos machucados.

Tensão

Julio Santi, que dirige o seu segundo longa metragem, mostra que domina a câmera. Ele evita os sustos fáceis, favorecendo o clima de tensão com ângulos fechados, quase claustrofóbicos, em diversos momentos - uma tomada lembra muito a aparição das gêmeas em O Iluminado, de Stanley Kubrick.

O ator Bruno Garcia, mais conhecido por participar de comédias, surpreende ao se mostrar mais contido e sério. Assim como as crianças Bianca Batista (Juli) e Annalara Prates (Lili) - algo raro de ver em cinema nacional, mostrando que Santi conseguiu uma proeza e sabe trabalhar com a molecada.

O roteiro é o calcanhar de Aquiles de O Caseiro. Apesar da tensão, algumas situações soam forçadas e previsíveis. Contudo, esses problemas não atrapalham tanto a experiência e o saldo é positivo ao final da projeção.

A de se criticar com mais veemência apenas o cartaz do filme, que deixa óbvio o final - portanto, leitor, não preste muiita atenção no cartaz, sob o risco de estragar a surpresa.

