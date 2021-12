Suspense com esquisitices sanguinárias

O suspense Segredos de Sangue, do cineasta sul-coreano Park Chan-Wook, traz aquele tipo de narrativa desconcertante, cujas soluções narrativas jogam com as expectativas do público. Na tela, uma história de uma garota que acabou de perder o pai e enfrenta esta dor em pleno processo de amadurecimento, transição para a idade adulta.

À primeira vista, esta sinopse parece direcionar o filme a uma abordagem dramática, flertando com questões existenciais. No entanto, aos poucos, o diretor de filmes como Oldboy (2003) e Lady Vingança (2005) mostra que não abandonou seu gosto pelo cinema de gênero, muito menos a habilidade para o suspense bem tensionado e esquisitices sanguinárias.

Quem já teve aquele tipo de pesadelo, em que tudo parece real até que começa a surgir estranhezas, a ponto de não se desejar outra coisa senão acordar, sabe exatamente a sensação que Segredos de Sangue provoca.

O filme tem essência evidentemente onírica, mas cria um hiperrealismo tão intricado que o espectador se sente cada vez mais curioso, atraído.

Homem

A trama fala da garota India Stoker, vivida pela atriz Mia Wasikowska (a Alice, de Tim Burton), que está perdida desde a morte do pai. Sua mãe, vivida por Nicole Kidman, nunca foi a sua referência. Tudo piora quando um tio que não conhecia, Charlie (o ator Matthew Goode), muda-se para a casa da família.

Esta nova presença masculina traz uma reviravolta, com direito a insinuações quase sensuais, envolvendo mãe e filha, em momentos diferentes do enredo. Ao mesmo tempo, desaparece a governanta da casa, o que atrai o interesse da polícia, em meio a um conjunto de fatos obscuros que vão agitando a distante e isolada comunidade na qual a história se passa.

Park Chan-Wook mostra sua competência para criar atmosferas sombrias, claramente citando Psicose, de Alfred Hitchcock, mas temperando a sua narrativa com ingredientes de filmes modernos.

O cineasta usa e abusa de uma fotografia minimalista, contando com uma edição vigorosa e criativa, que somente intensifica todas as incertezas e medos atiçados por esta obra tão genuína e instigante.

Segredos de Sangue / De Park Chan-wook / Com Mia Wasikowska , Nicole Kidman, Matthew Goode / Cinemark. Iguatemi, Paralela / 16 anos

