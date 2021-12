Steven Spielberg produzirá filme na região da Caxemira

O cineasta Steven Spielberg afirmou que está planejando ambientar um filme na Caxemira, palco de uma intensa disputa entre a Índia e Paquistão, revelou o diretor que está passando um tempo na Índia com a mulher, em uma entrevista publicada nesta terça-feira, 12, ao jornal Times of India.



"Já finalizamos o roteiro e parte do filme vai se passar na Caxemira, mas ainda estamos atrás de locações e elenco e também procuramos quem seria ideal para dirigi-lo", disse Spielberg ao jornal. Ele também adiantou que o filme será produzido pela DreamWorks em parceria com a produtora indiana Reliance Entertainment -- a mesma que o ajudou a financiar Lincoln, vencedor de dois Oscar no mês passado.

Apesar de o elenco não estar definido, algumas estrelas de Bollywood estão cotadas para atuarem como protagonistas, caso de Aamir Khan, Shah Rukh Khan e Hrithik Roshan - para os papeis masculinos -, além de Anushka Sharma para o feminino

Este será o primeiro filme que Spielberg vai rodar na Índia em mais de 30 anos. Ele esteve no país para rodar Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1983, e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977.

adblock ativo