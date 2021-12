Star Wars: Os Últimos Jedi arrecada mais de R$ 4 bilhões em bilheteria

O filme Star Wars: Os Últimos Jedi ultrapassou neste domingo, 28, a marca dos dos US$ 1,3 bilhões (aproximadamente R$ 4 bilhões) em bilheterias de todo o mundo.

O filme já é considerado a sexta maior bilheteria dos Estados Unidos e uma das dez maiores do mundo, segundo o site UOL.

Entre os filmes da franquia, Os Últimos Jedi só perde para Star Wars: O despertar da força, que arrecadou US$ 2,068 bilhões em todo o mundo. O filme está em 9º lugar, na frente de Frozen: Uma Aventura Congelante, que tem US$ 1.276 bilhão arrecadados no mundo todo.

Star Wars: Os Últimos Jedi estreou nos cinemas mundiais em em 14 de dezembro de 2017.

