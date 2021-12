Star Wars: O Despertar da Força fatura mais de US$ 500 mi

O filme mais aguardado do ano superou as expectativas financeiras. No primeiro fim de semana, Star Wars: O Desperta da Força faturou mais de US$ 247 milhões na América do Norte, superando, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, que tinha arrecadado US$ 208 milhões em casa. Internacionalmente, foram arrecadados US$ 279 milhões.

O Episódio VII de Star Wars já era o trailer mais assistido da história. Em 24 horas, foi visto 112 milhões de vezes. Os sites de ingressos ficaram foram do ar nas pré-vendas por conta da demanda. E, logo após ser lançado, já entrou na lista da AFI (American Film Institute) entre os top 10 dos melhores filmes de 2015.

