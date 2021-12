"Star Wars" ganha exposição no museu de cera Madame Tussauds

Luke Skywalker, Han Solo e a princesa Leia, mas também Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, estrelas de "Star Wars", fazem uma estreia muito aguardada no museu de cera Madame Tussauds em Londres, que dedica a eles uma exposição a partir de sábado (16).

Heróis e vilões de Star Wars serão as estrelas da exposição, que selecionou 16 personagens dos seis filmes da saga interestelar e recriou onze cenas cultuadas dos filmes, que encantam milhões de fãs no mundo.

Entre as sequências inesquecíveis para os fãs está a do Mestre Yoda em seus pântanos e a batizada de "Eu Sou seu Pai", na qual Luke Skywalker enfrenta Darth Vader.

Os visitantes também vão poder sentar-se ao lado de Chewie na Millennium Falcon, a nave da saga, e, por meio de efeitos especiais visuais e sonoros, curtir a sensação de aceleração dela antes de atingir a velocidade da luz.

Outra cena mostra a batalha entre os sabres de luz de Darth Maul e dois Jedi.

"Levou cerca de um ano para criar essas figuras de cera. Uma equipe de 180 artistas trabalhou para criá-los", indicou o principal escultor do museu, Stephen Mansfield, ressaltando "o verdadeiro desafio que foi dar vida a esses personagens".

"Para cada um, nós trabalhamos em uma infinidade de detalhes. No caso da princesa Leia, há, obviamente, seu famoso biquíni, que é um dos trajes mais famosos da história do cinema e que recriamos fielmente."

"O joalheiro que criou as joias originais as recriou para nós", acrescentou.

Outro escultor, Dave Burks, afirmou que a equipe assistiu aos filmes dez vezes e consultou fãs para não deixar passar nenhum detalhe.

Criada em estreita colaboração com a Disney e a Lucasfilm, a exposição vai redescobrir o mundo dos heróis dos episódios de 1 a 6, antes do lançamento mundial do sétimo episódio, o "Despertar da força", previsto para 18 de dezembro.

"Ao entrar, o terreno é suave, há um cheiro, nevoeiro, folhas em todos os lugares, é realmente incrível", declarou à AFP James Burns, editor do "Jedi Nexs", o site de fãs mais consultado da Europa.

"É realmente impressionante, uma experiência imersiva", ressaltou, entusiasmado.

