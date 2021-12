'Star Wars': Escalado ator que interpretará versão jovem de Lando Calrissian

A versão jovem de Lando Calrissian, personagem do universo de Star Wars, já tem rosto. A Lucasfilm anunciou que o ator Donald Glover, de 33 anos, será o dono do posto no filme que contará as aventuras do também jovem Han Solo.

Em um comunicado, o estúdio explicou que Glover interpretará Calrissian muitos anos antes de ele ser apresentado na saga espacial criada por George Lucas, no filme Star Wars: O Império Contra-Ataca, de 1980, quando era interpretado por Billy Dee Williams.

"O novo filme mostra Lando em seus anos de formação como um malandro em ascenção no submundo do contrabando na Galáxia", disse o texto enviado à imprensa.

Glover se juntará a Alden Ehrenreich, ator que viverá Solo, eternizado por Harrison Ford nos cinemas. Até o momento, são os dois nomes da produção a ser dirigida por Phil Lord e Christopher Miller.

"Temos muita sorte em ter artistas tão talentosos como Donaldo se juntando a nós", disseram Lord e Miller, responsáveis recentemente pelo filme Uma Aventura LEGO, de 2014.

O novo filme tem previsão de lançamento para 2018, um ano depois da chegada de Episódio 8 aos cinemas.

