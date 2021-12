Star Wars: 7º episódio terá dois novos atores

A Lucasfilm, produtora do filme "Star Wars: Episódio 7", anunciou dois novos membros do elenco do filme dirigido por J. J. Abrams (criador da série "Lost").

Recrutados através de um casting aberto, os escolhidos entre os 60 mil candidatos foram a atriz americana Cristal Clarke e o ator britânico Pip Andersen. Andesen é também profissional de parkour (esporte urbano de saltos para ultrapassar obstáculos como muros e grades).



O filme traz astros da trilogia original, como Mark Hamill (Luke Skywalker) e Carrie Fisher (princesa Leia), além de caras novas, como Adam Driver e a vencedora do Oscar Lupita Nyong'o.

O filme se passa 30 anos depois dos eventos retratados no sexto episódio da saga, "O Retorno de Jedi", de 1983.

A produtora também anunciou que não irá mudar a data de lançamento do filme, 18 de dezembro de 2015, apesar do acidente com Harrison Ford, que interpreta o personagem Han Solo. O ator machucou o tornozelo durante as filmagens do sétimo episódio da saga e teve de passar por uma cirurgia. Ele está atualmente afastado das gravações.

As informações são da revista "Entertainment Weekly".

