A série Star Wars mostra que está com tudo depois do sucesso de "O Despertar da Força" - que ainda segue em cartaz batendo recordes de bilheterias. A próxima aventura baseada na saga, Star Wars - Rogue One, é o filme mais esperado de 2016, segundo pesquisa do site Fandango, responsável pela venda de ingressos online e que pertence ao grupo NBCUniversal.

O segundo lugar ficou com a animação "Procurando Dory", continuação de "Procurando Nemo". Os dois superaram outros blocksbusters como "Batman vs Superman - A Origem da Justiça" e "Capitão América: Guerra Civil", "X-Men: Apocalipse".

Confira a lista completa e a data de lançamento dos longas:

1 - "Star Wars - Rogue One" (15/12)

2 - "Procurando Dory" (30/06)

3 - "Batman vs Superman - A Origem da Justiça" (24/03)

4 - "Bourne" (28/07)

5 - "Capitão América: Guerra Civil" (28/04)

6 - "Star Trek: Sem Fronteiras" (21/07)

7 - "Independence Day: O Ressurgimento" (23/06)

8 - "X-Men: Apocalipse" (19/05)

9 - "Zoolander 2" (03/03)

10 - "Mogli - O Menino Lobo" (14/04)

