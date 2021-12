Star Trek: Sem Fronteiras mantém franquia nas alturas

Em uma friorenta manhã de quarta-feira em São Paulo o multiplex do Shopping Iguatemi JK foi invadido por uma verdadeira horda de jornalistas, blogueiros, trekkies (fãs novatos) e trekkers (fãs veteranos) vestidos a caráter.

Era a pré-estreia do novo filme da série Star Trek: Sem Fronteiras, que teve uma exibição especial, com direito a pipoca e refrigerante grátis para os convidados. A exibição (ou screening, no jargão do meio) foi mesmo de gala, no telão IMAX e em 3D, tudo para aumentar a sensação de imersão no filme.

Na saída, ação promocional da Editora Aleph, especializada em ficção científica, distribuiu exemplares do livro Star Trek: Portal do Tempo, de A. C. Crispin, o primeiro da franquia que a Aleph publica (mais detalhes na matéria ao lado).

Rumo à estação espacial

Já nas telas dos Estados Unidos, Star Trek: Sem Fronteiras, que só chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de setembro, tem angariado ótimas críticas na imprensa internacional.

Este é o terceiro filme desde o bem-sucedido reboot da franquia pelas mãos de JJ Abrams, em 2009. Com a debandada de Abrams para comandar a badalada nova sequência de Star Wars, a direção ficou a cargo do taiwanês Justin Lin, famoso por ter comandado quatro filmes da série Velozes & Furiosos.

Quando Sem Fronteiras começa, vemos o Capitão Kirk (Chris Pine) em missão diplomática junto a um povo alienígena, representando uma outra raça com a qual este povo tem diferenças.

A missão não dá muito certo e Kirk retorna a nave com um certo presente que a raça que pedia paz oferecia ao povo beligerante. A Enterprise segue então para Yorktown, uma gigantesca estação espacial da Federação dos Planetas Unidos, onde a tripulação deve descansar e Kirk, se reportar à sua oficial superior.

Os problemas começam quando a estação recebe um pedido de socorro de um módulo de fuga e a Enterprise é despachada para interceptá-lo. Encurtando a história: a Enterprise é ferozmente atacada por um enxame de naves minúsculas e a tripulação é obrigada a abandona-la nos seus próprios módulos, caindo em um planeta selvático.

Com o desenvolvimento da trama, o espectador fica sabendo quem está por trás do ataque, por que ataca e qual sua relação com o presente mencionado anteriormente.

Chico Castro Jr. Star Trek: Sem Fronteiras mantém franquia nas alturas

McCoy, Spock e Scott

Apesar de cumprir com louvor a missão de manter a franquia em alta - especialmente com os fãs -, Star Trek: Sem Fronteiras tem algo em seu cerne que lembra o filme anterior, Além da Escuridão (2013) - e também o mundo hoje: o inimigo é um terrorista, disposto a matar o maior número possível de inocentes.

O tom, felizmente, é um pouco mais leve do que em Além da Escuridão, chegando a lembrar, em alguns momentos, a série original dos anos 1960, com muita interação e tiradas humorísticas entre os carismáticos personagens.

Três deles merecem destaque. O Dr. Leonard McCoy (Karl Urban) tem seus melhores momentos de heroísmo nesta série, fazendo uma boa dupla com Spock no planeta em que caem juntos.

Este último, cada vez melhor na pele de Zachary Quinto, não brilha tanto quanto em filmes anteriores, mas também tem ótimos momentos em relação à sua pretendente, Nyota Uhura (Zoë Saldaña).

Já o comediante e corroteirista Simon Pegg parece ter reservado alguns dos momentos mais divertidos do filme para si mesmo, na pele do engenheiro Montgomery Scott. Idris Elba, irreconhecível na pele de Krall, o vilão da vez, surpreende e convence.

Entre cenas de ação alucinantes e correrias, há ainda espaço para tocante homenagem ao elenco original. Mesmo quem não é trekkie corre o risco de se emocionar.

