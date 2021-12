Stallone leiloará objetos utilizados em "Rocky" e "Rambo"

O ator Sylvester Stallone colocará em leilão vários objetos que guarda como lembrança de seus principais filmes, como as sagas "Rocky" e "Rambo", em uma sessão prevista para os dias 14 e 15 de outubro em Los Angeles, anunciou nesta quinta-feira, 30, a casa de leilões Heritage Auctions.

Entre os objetos de Stallone que poderão ser arrematados estão os calções de boxe e a motocicleta que o ator utilizou em "Rocky 3: O Desafio Supremo" (1982), que também apareceram em "Rocky 5" (1990), assim como as luvas do pugilista que ele imortalizou no cinema.

Também estarão disponíveis lembranças da saga "Rambo", como uma jaqueta militar ("Rambo: Programado Para Matar", 1982) e um facão ("Rambo 4", 2008).

A Heritage Auctions apresentou o leilão com um vídeo no qual o ator, de 69 anos, aparece explorando uma loja de departamentos onde guardou em caixas as "lembrancinhas" que acumulou durante seus anos de carreira cinematográfica.

No vídeo, Stallone "redescobre" suas jaquetas dos filmes "Rocky", que serão leiloadas, seu terno utilizado em "Oscar: Minha Filha Quer Casar" (1991), o moletom que Dolph Lundgren vestiu ao interpretar o boxeador russo Ivan Drago em "Rocky 4" (1985) e várias pinturas de sua autoria nas quais ele é representado como o renomado pugilista.

Um porta-voz da casa de leilões confirmou para a Agência Efe que o ator planeja doar parte do dinheiro arrecadado com o leilão para causas beneficentes, destinadas a ajudar militares americanos.

Stallone voltará a viver Rocky no cinema em "Creed", um filme cuja estreia está prevista para 25 de novembro nos EUA e na qual o conhecido boxeador será o treinador de Adonis Creed, filho de seu antigo amigo e ex-rival, Apollo Creed, que morreu no quarto filme da série.

O ator também está trabalhando atualmente no roteiro para a quinta e última sequência de "Rambo".



