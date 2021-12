Stallone leiloa acessórios das franquias de Rocky e Rambo

Sylvester Stallone vai vender alguns dos acessórios que usou nas franquias dos filmes "Rocky" e "Rambo" em um leilão, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com a Agência de Notícias Reuters, mais de 1.400 itens estão disponíveis para os lances, incluindo a jaqueta de couro preta que o ator usou como Rocky Balboa e a bandana de John Rambo.

Os organizadores do evento, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de dezembro, estimam que o valor arrecadado pode chegar a US$ 6 milhões. "Não tenho certeza onde as estimativas irão parar, mas provavelmente ficarão entre US$ 4 e 6 milhões", contou Mike Gutierrez, que é diretor de consignações da casa de leilões Heritage Auctions.

Uma parte dos lucros obtidos com o leilão será doada a instituições de caridade que cuidam de veteranos e oficiais norte-americanos feridos em serviço.

