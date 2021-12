Spielberg e Tom Hanks se reúnem em Ponte dos Espiões

Após trabalharem juntos em "O Resgate do Soldado Ryan", "Prenda-me Se For Capaz" e "O Terminal", o diretor Steven Spielberg e o ator Tom Hanks se reúnem mais uma vez em "Ponte dos Espiões", longa baseado em uma história real que estreia nesta quinta-feira, 22, no Brasil.

No longa, Hanks é o advogado James B. Donovan, recrutado para uma missão espinhosa no auge da Guerra Fria: defender o suposto espião russo "coronel" Rudolf Abel (Mark Rylance). Enquanto todos querem que o espião seja condenado à pena de morte, Donovan quer defendê-lo de forma imparcial, o que gerou revolta dos próprios americanos. Mas Donovan tinha a intenção de mantê-lo vivo para trocá-lo por algum prisioneiro americano.

E a oportunidade surge quando o piloto Francis Gary Powers (Austin Stowell) é sequestrado pelos russo na Berlim Oriental. A troca é proposta, mas Donovan descobre que um estudante americano também foi preso, mas pelos alemães, que também querem o russo. Donovan então toma a atitude de exigir trocar um prisioneiro por dois, sendo que estão com países diferentes.

Mudança de história

Inicialmente, Spielberg foi convidado a fazer um filme sobre o piloto Francis Gary Powers, mas durante o processo de pré-produção, o fio condutor da história mudou, recaindo sobre o homem que libertou o militar, Donovan. "Isso teria dado material suficiente para um filme inteiro. Mas Tom e eu descobrimos depois que havia muito mais do que isso. Percebemos que, por mais incrível que pareça, esses fatos [de Donovan] realmente aconteceram", explica o diretor.

A escolha de Tom Hanks para interpretar o protagonista foi natural. "James Donovan era o que você chamaria de um tipo de cara em quem se pode confiar, alguém que enfrenta tudo pelo que acredita que, no seu caso, é justiça para todos, independentemente de que lado da Cortina de Ferro se encontra. E a própria moralidade de Tom e seu senso de igualdade e justiça e o fato de que ele faz essas coisas boas no mundo usando inteligentemente sua celebridade, o torna perfeito para o papel", dizSpielberg.

E o ator se supreendeu com Donovan - que não conhecia - quando leu o roteiro. "Eu até pensei que havia coisas impossíveis e disse 'Não pode ser!' Mas então soube que ele realmente fez aquilo tudo.", afirma Tom Hanks.

Hanks se diz um apaixonado por histórias reais. Ele costuma ler obras sobre personagens reais de diversas épocas. "Vou para a cama e leio algum livro de 1.400 páginas, e a Rita (Rita Wilson, sua esposa) me pergunta de que se trata. Daí eu digo que é sobre algum acontecimento obscuro do século 14, e ela diz: "Você nunca lê um romance como todo mundo?" E eu respondo: "Já tentei, querida. Já tentei. Mas aquilo é tudo inventado'", brinca.

