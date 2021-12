Sony lança trailer oficial de 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'

Após muita apreensão por parte dos fãs, a Sony Pictures finalmente lançou, na noite desta segunda-feira, 23, o trailer oficial de "Homem-Aranha: Longe de Casa", terceiro filme do herói no universo da Marvel. A divulgação aconteceu durante o CinemaCon, evento da Sony realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos (confira o trailer abaixo).

Estrelado por Tom Holland e Zendaya, o filme irá contar com o retorno de Alfred Molina como o Doutor Octopus, informação especulada anteriormente e confirmada com o lançamento do trailer oficial. Quem também terá destaque na história é o Doutor Estranho, estrelado por Benedict Cumberbatch.

O longa-metragem tem previsão para chegar aos cinemas de todo o mundo no dia 17 de dezembro deste ano.

No último domingo, 22, uma versão inacabada da prévia chegou a circular na plataforma da rede social Tik Tok. Com dois minutos de duração, o vídeo mostrava Peter Parker e MJ conversando e ainda alimentava os rumores sobre o possível retorno de Molina.

Cotados para marcarem presença no terceiro filme da série, os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield, que deram vida ao Homem-Aranha há 17 e 9 anos atrás, respectivamente, não apareceram no trailer.

Por conta do vazamento da prévia, a Sony Pictures tentou bloquear os compartilhamentos através das redes sociais, mas sem muito sucesso. O assunto se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter do mundo todo.

