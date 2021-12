Sony divulga título em português de Homem-Aranha 3

O novo longa sobre o Homem-Aranha ganhou um título em português: "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". Nesta segunda-feira, 14, a Sony divulgou o teaser com o logo do filme e a narração de Peter Parker ao fundo. A estreia está marcada para 16 de dezembro.

O vídeo traz um efeito parecido com o observado na animação Homem-Aranha no Aranhaverso, o que fez os fãs teorizarem sobre uma possível introdução ao conceito do Multiverso no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Além disso, haverá o retorno de atores de filmes dos outros universos cinematográficos, como Jamie Foxx, de O Espetacular Homem-Aranha 2, novamente no papel do vilão Electro e de Alfred Molina, de Homem-Aranha 2, como o Doutor Octopus.

Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon também vão retornar aos seus papéis. A produção fica a cargo de Kevin Feige e Amy Pascal, e a direção é de Jon Watts, que comandou os dois últimos filmes do herói.

adblock ativo