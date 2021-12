Som ao Redor ganha R$ 284 mil para divulgação internacional

O Som ao Redor vai ganhar R$ 284 mil para sua divulgação internacional. O projeto visa dar visibilidade ao filme pernambucano escolhido como o representante brasileiro de Melhor Filme Estrangeiro para concorrer a uma vaga no Oscar. Segundo o UOL, o plano faz parte de uma estratégia para conseguir uma indicação ao Oscar e a exibição do filme ao maior número de votantes, já que, possivelmente, eles não assistem a todas as produções concorrentes.

O Programa de Apoio à Participação de Filmes Brasileiros na Disputa pela Indicação ao Oscar, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), cederá R$ 150 mil ao longa e, neste ano, a Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura - SAv/MinC irá participar da causa e doará R$ 134 mil.

Ganhador de vários prêmios brasileiros e estrangeiros, O Som ao Redor foi indicado pelo país no final de setembro.

