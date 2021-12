Soderbergh não economiza nos beijos de Douglas e Damon

Michael Douglas e Matt Damon são os protagonistas de "Behind the Candelabra", do diretor Steven Soderbergh, sobre a vida do pianista americano Liberace. O filme concorre à Palma de Ouro do Festival de Cannes, aberto nesta terça-feira, 21.

Soderbergh foi Palma de Ouro em Cannes, em 1990, por "Sexo, mentiras e videotape", e este ano vem como um um dos favoritos. O roteiro conta a história de glória e decadência de Liberace, que se apresentava sempre metido em casacos repletos de lantejoulas.

O detalhe de suas apresentações (e é o que dá título ao filme) é que havia sempre um candelabro em cima do piano. Liberace chegou a ter um programa de sucesso na TV americana, "The Liberace Show".

O filme começa a contar a história do pianista no auge, em 1977. Homossexual de armário, Liberace fazia muito sucesso entre o público feminino. Elas não sabiam que que ele era gay.

Michael Douglas, no papel de Liberace, está exuberante. Logo no início do filme ele conhece o jovem Scott, interpretado com vigor por Matt Damon. Os dois vão morar juntos na mansão do artista.

Douglas fez o filme logo depois do tratamento que fez contra o câncer e aparece muito magro nas cenas, o que causa um impacto definitivo em quem, como eu, não o incluía entre os grandes atores do cinema.

E Soderbergh, que não é um puritano, manda ver nas cenas de beijos na boca entre Damon e Douglas. O primeiro aparece nas cenas de nu com uma marquinha de fio dental. Tecnologia brasileira pura de bronzeamento artificial que Damon sugeriu a Soderbergh.

