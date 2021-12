Site exibe pré-estreia de Velozes e Furiosos 6 ao vivo

O site brasileiro do canal E! Entertainment Television exibe nesta terça-feira, 07, a partir das 13h, o tapete vermelho da pré-estreia do filme Velozes e Furiosos 6 direto de Londres, no Reino Unido. Os atores Vin Diese, Paul Walker, Ludacris, Michelle Rodriguez, Rita Ora e demais integrantes da produção vão dar entrevistas ao canal.

A história gira em torno da luta de Dom (Vin Diesel) e de seu grupo para obter o perdão da justiça e voltar pra casa, após o assalto que dizimou o império de um chefão no Rio de Janeiro. A direção do filme continua com Chris Morgan e Justin Lin e sua estreia está prevista para o dia 24 de maio no Brasil.

