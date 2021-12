Sidney Lumet é homenageado em mostra na Walter da Silveira

O cineasta Sidney Lumet será homenageado em uma mostra exibida na Sala Walter da Silveira de 18 a 21 de junho, com entrada gratuita. O público vai poder conferir os clássicos "Rede de Intrigas", "Serpico" e "A Colina dos Homens Perdidos".

Confira abaixo a programação, sinopse e trailer dos filmes:

Quinta-feira, 18, às 18h30, e domingo, 21, às 16h30

Serpico (Serpico, EUA , 1973)

Direção: Sidney Lumet

Duração: 130 minutos

Elenco : Al Pacino, John Randolph e Jack Kehoe

Classificação: 14 anos.

Sinopse - Na Nova York dos anos 70, Serpico (Al Pacino) é um policial jovem e idealista que, ao contrário de muitos de seus colegas, se nega a aceitar dinheiro oriundo da extorsão de criminosos locais. Com isso, ele passa a enfrentar a resistência de seus superiores em aceitar seus métodos pouco ortodoxos de combate ao crime e, mais, deixa clara a sua indignação diante da corrupção generalizada entre seus colegas da polícia, passando a colocar a própria vida em risco.

Sexta-feira, 19, às 18h30

Rede de Intrigas (Network, EUA, 1976)

Direção: Sidney Lumet

Duração: 121 minutos

Elenco: Peter Finch, Faye Dunaway, William Holden e Robert Duvall

Classificação: 14 anos

Sinopse - Em 1975, violência do terrorismo é o grande assunto da cadeia de programação telejornalística noturna.

Sábado, 20, às 18h30

A Colina dos Homens Perdidos (The Hill , EUA/ING , 1965)

Direção: Sidney Lumet

Duração: 123 minutos

Elenco : Sean Connery, Harry Andrews, Ian Hendry e Ian Bannen

Classificação: 14 anos

Sinopse - Durante a 2ª Guerra Mundial, no deserto da Líbia, um acampamento militar britânico é o refúgio disciplinar dos militares que tiveram um comportamento reprovável. Os prisioneiros são perseguidos pelo 2º sargento Williams (Ian Hendry), que os faz subir várias vezes, debaixo de um sol escaldante, uma colina construída no meio do campo. O sargento Charlie Harris (Ian Bannen) é o mais humano dos oficiais, mas o chefe do campo, o 1º sargento Bert Wilson (Harry Andrews), se recusa a desautorizar Williams. Um dia chegam 5 novos prisioneiros e cada um enfrentará de modo diferente a autoridade e o sadismo de Williams.

