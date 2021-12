Show anima bar no Rio Vermelho durante cerimônia do Oscar

Show musical temático e presença de bandas marcam a transmissão da cerimônia do Oscar no Pós Tudo, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, neste domingo, 22.

Desde 1992, um grupo de amigos cinéfilos se reúne anualmente para conferir a entrega da estatueta, prêmio máximo do cinema mundial.

Em 2004, o bancário e cinéfilo Mário Edson Oliveira e seus amigos, observando a grande demanda de interessados em participar do evento, resolveu levá-lo para os bares.

Este ano, antes da reunião, um show temático realizado pela banda Herbert & Richard vai animar a prévia com diversas músicas no repertório. Junto com a banda, nomes como Alex Góes, Simone Sampaio e Sylvia Patrícia vão participar da festa. A entrada é R$ 20.

