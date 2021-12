Shazam! lidera bilheterias brasileiras em final de semana de estreia

O filme Shazam! da produtora DC Comics, liderou as bilheterias brasileiras em seu final de semana de estreia. Segundo dados coletados até o momento, o longa dirigido David F. Sandberg arrecadou, até o momento, cerca de R$19,4 milhões de reais, sendo visto por mais de um milhão de pessoas nos cinemas de todo o Brasil.

Ao redor do mundo, o filme também foi destaque em diversos mercados, como Estados Unidos, China, México, Reino Unido e Rússia, arrecadando mais de US$ 159 milhões.

De acordo com o protagonista Zachary Levi, sua empolgação com a película se iníciou desde que o ator recebeu o roteiro em mãos. "Eu não consegui parar de ler, eu fui virando página depois de página, dizendo 'isso, isso, isso', mais 'isso' e tantos 'isso'. O texto contava a história do herói, a história do garoto, a história da família e, impregnado em seu DNA, estavam o humor e o amor", contou.

Para David F. Sandberg, o filme ancorado no universo DC, mas com seu próprio tom divertido e familiar, vai muito além de uma simples narrativa de super-heróis. "A história mostra que a família nem sempre quer dizer laços de sangue. Que você pode encontrar um lar mesmo que não seja onde estava procurando. E como é também a história de Shazam, nós tivemos a chance de mostrar como seria se o desejo de cada criança de ser um super-herói se tornasse realidade da maneira mais mágica, grandiosa, cômica, emocionante e repleta de ação", concluiu o diretor.

