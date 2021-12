Shakira dublará gazela em "Zootopia",animação da Disney

A cantora colombiana Shakira dublará uma gazela no filme "Zootopia", da Disney, que chegará aos cinemas de todo o mundo em 2016, conforme anunciou o estúdio no D23 Expo, evento que começou nesta sexta-feira em Anaheim, no sul do estado americano da Califórnia.

A artista será Gazelle, uma estrela do pop da cidade animal de Zootopia, onde uma raposa e um coelho se juntam para descobrir quem está por trás de uma conspiração que quer acabar com eles.

A voz de Shakira será ouvida na versão em inglês do filme e seu personagem cantará a música "Try Everything".

"Zootopia" é dirigido por Byron Howard ("Enrolados") e Rich Moore ("Detona Ralph") e produzido por Clark Spencer ("Detona Ralph").

O elenco do filme também conta com Jason Bateman ("Quero Matar Meu Chefe"), Ginnifer Goodwin ("Once Upon a Time") e Alan Tudyk ("Eu, robô").

adblock ativo