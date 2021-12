Sexualidade é tema de Festival Audiovisual

A VI Mostra Possíveis Sexualidades exibe entre os dias 24 e 29 de setembro, curtas-metragem com o tema da diversidade sexual, além de realizar debates, show e workshops. O festival acontece nas regiões Norte-Nordeste e em Salvador. Na capital baiana, será sediado na Caixa Cultural, no Instituto Cervantes e no Circuito Sala de Arte-Cinema do Museu.

Durante o evento, dos dias 25 a 27, haverá uma mostra competitiva de curtas nacionais com os filmes Da alegria, do mar e outras coisas, Meninas do Cabaré e A canoeira, entre outros. Ao todo, doze filmes inéditos brasileiros e internacionais serão exibidos, com destaque para os lançamentos nacionais: A volta da Pauliceia Desvairada e Esse amor que nos consome. As divas serão homenageadas com uma mostra de animação sobre o tema. E um grupo de artistas transformistas farão o show Buarqueando, onde o repertório de Chico Buarque criado para teatro será lembrado.

Os workshops serão voltados para profissionais, estudantes e interessados. Os temas são a Direção cinemátográfica, com René Guerra, Análise de videoclipe, com Rodrigo Barreto e Roteiro, com Newton Cannito.

O festival é realizado pelo Fundo de Cultura da Secretaria de Cultural do Estado da Bahia e Secretaria da Fazenda.

