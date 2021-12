Conhecida como a data mais aterrorizante do ano, a famosa sexta-feira, 13, já está entre nós. Para comemorar, o Cineinsite reuniu três aguardados filmes de terror que tem previsão para estrear nos cinemas ainda em 2019. Confira:

1) O mal não espera a noite - Midsommar

Do mesmo diretor do elogiado Hereditário, Ari Aster, o filme estreia na próxima quinta-feira, 19. Na sinopse, Dani (Florence Pugh) é uma jovem que, após vivenciar uma tragédia pessoal, vai com o namorado Christian (Jack Reynor) e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão.

Porém, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo vai se deparar com rituais bizarros de uma adoração pagã. A produção foi bastante elogiada pela crítica especializada.

Da Redação | Foto: Divulgação Sexta-feira 13: Conheça três filmes de terror que estreiam ainda esse ano

2) Zumbilândia: Atire duas vezes

Muitos podem até não considerar a produção da Sony Pictures exatamente um terror, no entanto, histórias envolvendo zumbis devoradores de seres humanos costumam ser macabras. Com data de estreia prevista para 24 de outubro, dez anos depois o lançamento do primeiro, Zumbilândia 2 traz de volta o divertido grupo Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) em busca de novos lugares de habitação em meio ao apocalipse zumbi. Ao chegar na Casa Branca e descobrir novos sobreviventes, eles percebem que novos rumos precisam ser explorados.

3) Doutor Sono

Depois de emplacar It: A coisa 2, mais uma obra literária do mestre do terror, Stephen King, poderá ser conferida no cinema. Apesar de ser um pouco desconhecido, Doutor Sono traz de volta o menino Danny Torrance, do também aclamado "O Iluminado", só que adulto. Na sinopse, décadas mais tarde após os acontecimentos do Hotel Overlook, Danny conhece uma menina com poderes similares aos seus e precisa protegê-la de um culto que usa crianças com poderes espirituais para obter imortalidade. A estreia deve acontecer no dia 7 de novembro.

