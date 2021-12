Sex Tape descreve maratona sexual sem brilho

É má vontade olhar para Sex Tape - Perdido na Nuvem como uma bomba. O filme de Jake Kasdan parece, a princípio, uma dessas comédias pautadas apenas pelo exagero, sem o mínimo cuidado com a sucessão de fatos que se desdobram na tela.



Mas há uma linha reta a seguir na história de um casal que tenta resgatar a vida sexual intensa do passado gravando um vídeo caseiro com todas as posições descritas no livro do britânico Alex Comfort, Os Prazeres do Sexo.



Kasdam aproveita a chama que sobrou do sucesso Professora Sem Classe (2011) e traz de volta Cameron Diaz e Jason Segal, agora na pele de Annie e Jay, que, 10 anos depois de casados, uma vida estressante e dois filhos nas costas, já não encontram mais ânimo para os prazeres da cama.



Depois de várias tentativas, a ideia parece que vem do céu, mas o tal vídeo com três horas ininterruptas de sexo cai mesmo é na nuvem, por descuido de Jay, e fica disponível para amigos conectados nos iPads do casal, que passa a viver agora uma outra maratona.



Em apenas uma noite, os dois terão que encontrar e apagar o arquivo dos tablets conectados, impondo-se um esforço hercúleo que envolve não apenas uma ação rápida e eficiente em casa com os filhos, mas com os amigos e os contatos profissionais da mulher, uma blogueira de sucesso que começa o filme descrevendo para as mães as intimidades do casal.



Humor travado



Sex Tape é uma típica comédia que reflete o espírito da época. Não chega a ser um bom filme. Os altos e baixos são constantes, o humor, talvez intencionalmente, é travado, mas existe, para além da enrascada em que o casal se mete, um esforço de Cameron Diaz e Jason Segal em se manter sempre na ativa - e sem pudor - na representação de Jay e Annie.



Há uma normatividade perseguida desde o início, que, enfim, se tornará efetiva, algo inevitável, tratando-se Sex Tape de uma produção hollywoodiana feita para o grande público americano. Neste caminho ocorrem os incidentes que levam Jay e Annie a pensar se todo o esforço vale realmente a pena e se não seria melhor deixar rolar.



Desprovido de chama criativa superior, que incluiria mais irreverência e menos bobagens em cena, Sex Tape é um filme que se vê com facilidade.





