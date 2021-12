"Sete Homens e Um Destino" ganha primeiras imagens

Foram divulgadas nesta terça-feira, 19, as primeiras imagens da nova versão do faroeste "Sete Homens e Um Destino". No elenco, Chris Pratt, Haley Bennett, Vincent D´Onofrio, Denzel Washington, Matt Bomer, Ethan Hawke, Cam Gigandet, Peter Sarsgaard, Vinnie Jones, dentre outros.

O "Sete Homens e Um Destino" original é de 1960, e tinha um elenco de respeito com Charles Bronson, Steve McQueen e James Coburn. O filme era uma versão faroeste do filme "Os Sete Samurais", de Akira Kurosawa, lançado em 1953.

Na trama, um homem é contratado para proteger um vilarejo mexicano de ladrões. Precisando de ajuda, ele então vai atrás de outros seis pistoleiros para ajudá-lo. O longa é dirigido por Antonie Fuqua (dos ótimos O Protetor e Dia de Treinamento, ambos também com Denzel Washington).

"Sete Homens e Um Destino" vai estrear no dia 23 de setembro.

