Um suposto vazamento de imagens tiradas em um set de gravações do filme "Caverna do Dragão" levou a internet à loucura nesta terça-feira, 7. Compartilhadas por um usuário da plataforma de mídias Reddit, as fotos e vídeos mostram um ator aparentemente caracterizado como o icônico mentor Mestre dos Magos, além do escudo do cavaleiro covarde Eric e o elmo do genioso guerreiro viking Bobby. O visual é bastante fiel à série animada.

Sucesso nos anos 80 e 90, "Caverna do Dragão", conta a história de seis crianças que embarcam numa montanha russa e acabam parando no Reino de Dungeons and Dragons, a Caverna do Dragão. Para enfrentar os perigos daquela terra mágica, elas recebem seis armas do poder: Hank, um arco de flechas; Eric, um escudo; Diana, um bastão para acrobacias; Sheila, um capuz de invisibilidade; Presto, um chapéu de feiticeiro; e Bobby, um tacape. Com a ajuda do Mestre dos Magos, eles tentarão voltar para casa; mas não poderão contar com ele para combater o maligno Vingador e o dragão de cinco cabeças Tiamat.

Em 2000, a série chegou a ser adaptada para a TV através da trilogia live-action Dungeons & Dragons. Os três filmes da franquia no entanto, não agradaram ao público. Confira as fotos e vídeos do suposto vazamento:

O genioso Bobby também foi um dos que apareceu nas imagens

Mulher aparece carregando escudo de Eric e chapéu do Bobby

Da Redação | Fotos: Reprodução da internet Será? Vazam imagens de suposto filme "Caverna do Dragão"

adblock ativo