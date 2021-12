Foi divulgado na noite de domingo, 13, o primeiro trailer de "Independence Day: O Ressurgimento", longa que é a sequência do primeiro "Indepedence Day", lançado em 96, com Jeff Goldblum e Will Smith, que decidiu não participar do novo longa. A história é a mesma, a Terra é atacada por aliens e é preciso um contra-ataque. Bill Pullman - o presidente herói do original -, Brent Spiner e Judd Hirsch retornam. Jesse Usher vai interpretar o filho do personagem de Will Smith. Confira o trailer:

Da redação Sequência de Independence Day ganha trailer

"Independence Day: O Ressurgimento" está previsto para ser lançado no dia 24 de junho de 2016.

