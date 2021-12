Sequência de Avatar fica para 2017, diz James Cameron

O diretor americano James Cameron (o mesmo de Titanic) disse que escrever uma trilogia de sequência para Avatar é tão complexo que ele teve que adiar a data de estreia do próximo filme, que fica agora para o final de 2017, de acordo com o The Hollywood Repórter.

Participando de um evento na Nova Zelândia (onde ele filmou o primeiro filme) com outros diretores, incluindo Peter Jackson, ele afirmou que a data inicial era muito ambiciosa para um projeto dessa complexidade. Cameron lidera uma equipe de roteiristas que está escrevendo os três filmes ao mesmo tempo.

"Nós não vamos só fazer um, e depois outro, e depois o outro", disse o diretor. "E em paralelo estamos fazendo todo o design. Nós desenhamos todas as criaturas e os ambientes."

Lançado em 2009, Avatar se tornou o filme que mais arrecadou bilheteria na história do cinema (US$ 2,8 bilhões), além de três Oscars.

