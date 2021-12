Sequência de "Avatar" deve estrear só em 2017

Os fãs do longa "Avatar" terão que esperar um pouco para conferir a sequência da ficção científica lançada em 2009.

O CEO da divisão de entretenimento da Fox, Jim Gianopulos, revelou à revista norte-americana "Variety" que a produção deve demorar um ano a mais que o previsto.

Planejado para 2016, o novo longa sobre os humanoides azuis do povo Na'vi, nativos de Pandora, deve chegar aos cinemas apenas no fim de 2017.

"[O diretor] Jim Cameron tem seu próprio ritmo", disse Gianopulos na última quinta-feira, 11, em uma conferência de cinema em Nova York, nos Estados Unidos.

Mas Gianopulos garante que o sucesso será repetido. "Há um quarto coberto do chão ao teto com imagens, personagens, mundos, cenários. É a coisa mais incrível e de tirar o fôlego que já se viu. O desafio dele agora é pôr tudo isso no filme", destacou.

"Avatar" lidera o ranking mundial de bilheteria, com US$ 2,79 bilhões, ou R$ 8,7 bilhões, arrecadados desde 2009.

