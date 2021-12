Sequência de "Alice no País das Maravilhas" será rodada

Os estúdios Disney confirmaram que a sequência de "Alice no País das Maravilhas" (2010) começará a ser rodada na semana que vem no Reino Unido, dirigida por James Bobin ("Os Muppets", 2011) e produzida por Tim Burton, com os mesmos atores principais do primeiro longa.

A Disney não deu detalhes sobre a trama do filme, que será "uma aventura completamente nova em 'Underland' e além".

Johnny Depp volta a ser o Chapeleiro Maluco em "Alice no País das Maravilhas: Através do Espelho", título emprestado do romance "Alice Através do Espelho e o que Ela Encontrou por Lá" (1871), a continuação escrita por Lewis Carroll do clássico de 1865. Mia Wasikowska voltará a ser Alice; Anne Hathaway, a Rainha Branca, e Helena Bonham Carter, a Rainha Vermelha.

A estreia de "Alice no País das Maravilhas: Através do Espelho" está programada para 27 de maio de 2016 nos Estados Unidos.

