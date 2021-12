Semana do Audiovisual faz mostra com 100 filmes baianos

Começa neste domingo, 21, a Semana do Audiovisual Baiano Contemporâneo. Uma mostra com cerca de 100 longas baianos e rodada de debates sobre a produção no Estado marcam a programação do evento. Durante a Semana, também será lançada a nova edição do livro "Panorama do Cinema Baiano", do professor e crítico de cinema André Setaro, que faleceu em julho deste ano.

A abertura oficial está marcada para as 15h do domingo, no Complexo Cultural dos Barris, com a exibição de Cinema Expandido, vídeo mapping com o filme "O bandido da luz vermelha" de Rogério Sganzerla. As rodadas de debate estão programada para o período de 22 a 25 (segunda a quinta), com mesas às 17h e às 19h, na Sala Walter da Silveira (Barris).

Já a mostra de filmes "Encontro com o Cinema Baiano" acontece de 26 a 28 (sexta a domingo), em diversos horários, nas salas Walter da Silveira e Alexandre Robatto (Barris) e no Circuito Saladearte. Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). A programação completa da mostra está disponível no blog da Semana do Audiovisual Baiano Contemporâneo.

Para Marcondes Dourado, diretor da Diretoria de Audiovisual da Funceb e um dos curadores da mostra, além de reunir a produção de longas e parte da de curtas do Estado, a proposta do evento é reunir também "os próprios realizadores e produtores a fim de discutirmos os gargalos dessa produção e a criação de estratégias para a construção de políticas de médio e longo prazo para o desenvolvimento do mercado do audiovisual baiano".

