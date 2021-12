Sem surpresas, Oscar premia Argo, Day-Lewis e Adele

"Argo", de Ben Affleck, confirmou o favoritismo e saiu do Dolby Theatre, em Los Angeles, com o Oscar de Melhor Filme. A vitória foi anunciada por Michelle Obama. Ao vivo da Casa Branca, a primeira dama dos Estados Unidos fez dobradinha com Jack Nicholson e abriu o envelope mais importante da premiação. Na cerimônia realizada neste dominngo, 24, o longa faturou ainda o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado e Edição.

Conduzida por Seth MacFarlane, a 85ª edição do Oscar, no entanto, não teve grandes vencedores. Estatuetas foram distribuídas para todos os lados: "As Aventuras de Pi" saiu com quatro (incluindo Melhor Diretor para Ang Lee), "Os Miseráveis" levou três, e "Django Livre" e "Lincoln" ficaram com duas cada um (esse último incluindo Daniel Day-Lewis como Melhor Ator).

Um dos destaques da noite foi a premiação de Christoph Waltz, que levou o primeiro Oscar entregue na noite, o de Melhor Ator Coadjuvante. Waltz atuou no longa "Django Livre", roteirizado e dirigido por Quentin Tarantino, que ganhou o prêmio de Melhor Roteiro Original. Em seu discurso, o ator agradeceu ao cineasta a oportunidade, chamando-o de "herói". Esta foi a segunda parceria de Waltz com Tarantino - a anterior, em "Bastardos Inglórios" (2009), também lhe rendeu o Oscar na mesma categoria.

Ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cannes e do Globo de Ouro, "Amor" enfim deu a Michael Haneke (Áustria) o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, categoria na qual ele concorreu há três anos, por "A Fita Branca". Na ocasião, a produção perdeu para o argentino "O Segredo de Seus Olhos", de Juan José Campabella.

Pela sétima vez desde que Oscar de Melhor Longa de Animação foi criado, em 2002, a categoria contemplou o estúdio Pixar, parceiro da Disney, laureado desta vez por "Valente" ("Brave").

E numa noite em que os números musicais deram o tom, outro prêmio esperado: a cantora Adele recebeu o Oscar de Melhor Canção Original por Skyfall, do longa "007 - Operação Skyfall".

