O longa "O Filme da Minha Vida", que conta com direção e roteiro do ator Selton Mello, chega às telas da rede UCI Orient de Salvador nesta quinta-feira, 27. Durante a pré-estreia da produção, no cinema do Shopping Barra, o diretor e o ator Johnny Massaro, protagonista do drama, estarão presentes no evento.

O filme acompanha a saga de Tony (Johnny Massaro), um garoto que decide retornar à Remanso, na Serra Gaúcha, lugar onde nasceu. Quando chega, ele descobre que o pai voltou para a França. Tony, por sua vez, torna-se professor, acumulando uma série de conflitos e as inexperiências da idade.

O longa é baseado no livro "Um Pai de Cinema", de Antonio Skármeta, que pediu diretamente a Selton para que adaptasse a história para o cinema, em uma filmagem de cerca de sete semanas na Serra Gaúcha.

As vendas antecipadas para a exibição já estão disponíveis no site da UCI Orient, nos caixas de autoatendimento e nos balcões de atendimento.

Da Redação Selton Mello estará em Salvador para pré-estreia de filme

adblock ativo