Segunda edição do DC FanDome trará novidades sobre filmes de Batman, Flash e Adão Negro

Acontece no sábado, 16 de outubro, a segunda edição do DC FanDome. O evento virtual gratuito irá debater as novidades do Multiverso da DC e celebrar as estrelas e criadores dos filmes, séries live-action e animadas, jogos, quadrinhos e lançamentos de home entertainment.

O DC FanDome 2021 será transmitido via site exclusivo e nas plataformas Twitch, YouTube, Facebook e Twitter. Entre as novidades que serão apresentadas estão o novo trailer exclusivo de “The Batman”, novo conteúdo da “DC Liga dos Super-Pets”, as primeiras imagens do filme “Adão Negro”, uma prévia de “The Flash” e os bastidores de “Aquaman e o Reino Perdido” e “Shazam! Fúria dos Deuses”.

A Warner Bros. Television também vai oferecer um olhar sobre as novas temporadas de “Batwoman”, “The Flash”, “Superman & Lois” e “Sweet Tooth”, além de um tributo de despedida à “Supergirl” que se aproxima de sua conclusão após seis temporadas. Também vai ocorrer uma celebração de 100 episódios de “Legends of Tomorrow” da DC, a divulgação das primeiras imagens do novo drama Naomi e uma prévia do próximo episódio de “Stargirl” da DC.

Já a HBO Max vai mostrar a próxima série de comédia de ação “Peacemaker” e a série "DMZ''. Além das novidades, o serviço de streaming traz informações exclusivas de produções como “Titans” e “Doom Patrol”.

A Warner Bros. Games fará revelações dos jogos “Gotham Knights'', desenvolvido pela Warner Bros. Games Montreal, e “Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça”, desenvolvido pela Rocksteady Studios.

Outra novidade do evento é a exposição de três novos livros sobre a heroína Mulher-Maravilha. A DC explora sua história com a minissérie “DC Black Label Wonder Woman História”, expande os mitos das Amazonas com “Nubia and the Amazons” e homenageia a inspiração que levou às mulheres ao redor do mundo com a história em quadrinhos original “Wonderful Women of the World”. Além disso, a DC compartilhará detalhes sobre a próxima parte do crossover em quadrinhos “Batman/Fortnite”, e os fãs saberão mais sobre o próximo “Batman: Fear State”, a nova série “Black Manta” de seis edições e o retorno do Universo Milestone.

O painel da Warner Bros. Animation apresentará um conteúdo exclusivo sobre a próxima série “Aquaman: King of Atlantis”, além de uma prévia da terceira temporada da série de comédia de animação para adultos “Harley Quinn” e uma prévia do próximo capítulo animado do Cavaleiro das Trevas na nova série “Batman: Caped Crusader”. Os fãs de “Young Justice: Phantoms” também serão presenteados com conteúdo inédito.

Por fim, a Warner Bros Home Entertainment fará uma prévia de dois filmes animados originais da DC: uma prévia do Superman e do resto da Liga da Justiça em “Injustice”, um novo filme de animação inspirado nos jogos populares e quadrinhos, bem como a estreia do trailer do novo filme animado “Mulher-Gato: A Caçada”. Ambos os filmes são produzidos em associação com a Warner Bros. Animation.

Além da versão para adultos, o evento também ganhará uma edição para apresentar as novidades voltadas ao público infantil: o DC Kids FanDome, transmitido em um site especial.

Em nota, a presidente e CEO da divisão Studios and Networks Group da WarnerMedia, Ann Sarnoff, afirmou que o evento será uma oportunidade única para os fãs.

“DC FanDome 2020 foi a pioneira nesse tipo de experiência virtual de nível global e apresentou todos os aspectos do Universo DC com escala e acesso sem precedentes. Este ano, estamos pegando tudo o que as pessoas amaram no DC FanDome e turbinando para levar um super fan service com estreias ainda mais exclusivas, notícias de última hora, entrevistas detalhadas e insights das estrelas e equipes criativas de seus conteúdos favoritos da DC”, diz.

Toda a programação DC FanDome será legendada em vários idiomas, incluindo árabe, português brasileiro, chinês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, polonês, russo e espanhol. A primeira edição do evento, em 2020, gerou mais de 22 milhões de visualizações globais através de 220 países e territórios com mais de 150 milhões de visualizações de conteúdo de trailers.

adblock ativo