Secult discute crise do Circuito de Cinema Sala de Arte

Uma reunião para aprofundar o diálogo para contribuir com a revitalização do Circuito de Cinema Sala de Arte foi realizada nesta quinta-feira, 26, na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

Participaram do encontro o gestor do Circuito de Cinema Sala de Arte, Marcelo Sá, o secretário estadual de Cultura, Jorge Portugal, o superintendente de Promoção Cultural da SecultBA, Alexandre Simões e a assessora da Superintendência de Promoção Cultural da SecultBA, Neuza Rafner.

Entre as possibilidades levantadas, estão a elaboração - por parte do Circuito Sala de Arte - de um projeto de manutenção de equipamentos culturais a ser apresentado ao programa de Fomento Fazcultura e o diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pelo Museu Geológico da Bahia, onde funciona o Cinema do Museu.

"Tivemos um encontro de apresentação e de identificação de possibilidades",afirmou Marcelo Sá. Nada nasce pronto, e, a partir de agora, iremos estudar cada caminho apontado", disse.

Entenda o caso

Com o fim do contrato de locação, a unidade do circuito de cinema Saladearte do Espaço Museu Geológico (Corredor da Vitória) só deve permanecer aberto por mais um mês.

Se isto ocorrer, o circuito ficará reduzido a dois espaços, o Cine Vivo (shopping Paseo Itaigara) e o Cinema da Ufba, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Vale do Canela).

Também em situação de iminente encerramento estão duas salas do Cine Vivo, no shopping Paseo, que operam desde 2009. Com a perda do patrocínio da Telefônica Vivo, o local só tem garantia de funcionamento por, no máximo, seis meses, caso não assegure outro apoio financeiro, segundo informou o sócio da Empresa Cinema e Arte, à frente do circuito, Marcelo de Sá.

