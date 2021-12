Sean Penn recebe Oscar do cinema francês

O ator e diretor americano Sean Penn receberá um César de honra na 40ª cerimônia de entrega dos prêmios da Academia Francesa das Artes e Técnicas do Cinema. A festa do Oscar do cinema francês acontece em 20 de fevereiro.

"Um ator mítico, uma pessoa comprometida, um diretor excepcional: Sean Penn é um símbolo no cinema americano. Uma lenda", declarou a Academia, em nota divulgada nesta segunda-feira, 26.

Penn, de 54 anos, conquistou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes em 1997, por sua atuação no filme de Nick Cassavetes "Loucos de amor".

Nos Estados Unidos, seu papel como um pai de família endividado com desejo de vingança em "Sobre meninos e lobos", de Clint Eastwood, rendeu-lhe em 2004 seu primeiro Oscar de melhor ator. Em 2009, ganhou outra estatueta, na mesma categoria, por sua interpretação de um político homossexual em "Milk - a voz da igualdade", de Gus Van Sant.

