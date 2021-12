Scorsese diz que seu novo filme foi inspirado na religião

O premiado diretor Martin Scorsese disse nesta segunda-feira que sua decisão de filmar o drama histórico "Silence", que conta a história dos jesuítas que viajaram ao Japão no século XVII, foi inspirada na religiosidade que viveu quando era criança.

O diretor, conhecido por sucessos de bilheteria como "Gangues de Nova York" e "Infiltrados", disse que suas crenças cristãs e sua fé o ajudaram a se desenvolver na vida.

O filme se baseia no romance de Shusaku Endo e conta a história de um grupo de jesuítas portugueses no século XVII que foram perseguidos por seus trabalhos de evangelização em lugares remotos do Japão.

"O tema apresentado por Shusaku Endo estava presente na minha vida desde que eu era muito criança. Eu estava muito envolvido na religião porque fui criado em uma família muito católica", disse em uma coletiva de imprensa durante a rodagem da produção em Taiwan.

A produção protagonizada por Andrew Garfield, Liam Neeson e Adam Driver chegará aos cinemas em 2016.

A filmagem de "Silence" foi notícia em janeiro, depois da morte de um trabalhador em um acidente que deixou outros três funcionários feridos.

