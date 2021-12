Scorsese diz que esperou 20 anos para filmar longa no Japão

O diretor americano Martin Scorsese confessou nesta segunda-feira (4) que está realizando um sonho de mais de 20 anos com as filmagens de "Silêncio", um longa baseado no livro do mesmo título do japonês Shusaku Endo.

Scorsese lembrou hoje em Taipé --a maior parte da filmagem foi realizado em Taiwan-- que em 1998 o arcebispo Paul Moore lhe recomendou o livro de Endo, sobre a perseguição de dois sacerdotes jesuítas no Japão do século 17, e desde o primeiro momento quis levá-lo ao cinema.

"O tema deste livro e as questões de fé foram parte da minha vida desde a infância", disse em entrevista coletiva o diretor, conhecido por seu interesse em temas católicos, que levou ao cinema em filmes como "A Última Tentação de Cristo" (1988).

A primeira tentativa de Scorsese, 72, de escrever um roteiro para "Silêncio" na década de 1990 "não foi muito bem-sucedida" e ele teve que esperar cerca de 15 anos até "encontrar o caminho correto", explicou o diretor.

O protagonista do filme, o ator americano Andrew Garfield, que encarna no filme o padre Rodrigues, um dos dois sacerdotes, disse que se sentiu muito atraído pela história, que considera "atemporal" e de "grande impacto e emotividade", já que seu personagem enfrenta situações muito decisivas e duras.

"Meu personagem enfrenta questões de como viver uma vida de fé, uma vida com sentido", disse o ator, conhecido por protagonizar as duas últimas sagas do Homem-Aranha.

Outros atores do filme são o norte-irlandês Liam Neeson, que interpreta o padre Ferreira, e o ator americano Adam Driver, que dá vida ao companheiro de Rodríguez, o padre Francisco Garrpe.

Os atores japoneses Yosuke Kubozuka, Issei Ogata e Tadanobu Asano também participam do filme.

O prefeito de Taipé, Ko Wen-je, presente na entrevista coletiva, expressou seu agradecimento ao diretor taiwanês Ang Lee por ter convencido Scorsese a filmar em Taiwan. Mais de 350 técnicos e 3.000 extras participaram da filmagem de "Silêncio" na ilha.

"Silêncio" desencadeou uma ampla polêmica no Japão, após sua publicação em 1966, e é considerado o romance mais importante de Endo. O livro narra o trabalho dos jesuítas no Japão, enfrentando duras provas, perseguições e torturas, e é baseado na vida de um missionário que chegou ao Japão na época dos cristãos ocultos depois da derrota da rebelião de Shimabara de 1637.

