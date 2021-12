Scorsese começa a rodar novo filme sobre missões jesuítas

Martin Scorsese começará a gravar no dia 30 de janeiro em Taiwan seu novo filme "Silence", que revive as missões jesuítas em lugares remotos do Japão do século 17, segundo informaram duas empresas que financiam o projeto.

Os preparativos da gravação começaram em novembro, afirmaram em um comunicado as companhias Fábrica de Cine e SharpSword, que se juntaram à equipe de co-produção do novo filme do diretor de "Taxi Driver" e "Cassino".

Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Driver serão os protagonistas na adaptação do romance homônimo de Shusaku Endo sobre jesuítas portugueses do século 17 perseguidos por sua missão de evangelização em regiões isoladas do Japão.

"Eu quero fazer 'Silence' há quase duas décadas, e finalmente é uma realidade. É alentador ter companheiros aventureiros como Fábrica e Sharpsword para trabalhar neste filme", disse no comunicado Scorsese, que também dirigiu "O Lobo de Wall Street" (2013).

"Silence", com estreia prevista para 2016, será distribuído nos Estados Unidos pela Paramount e internacionalmente pela AI Films/IM Global.

Scorsese, premiado com o Oscar de melhor diretor em 2006 por "Os Infiltrados", também realizou no ano passado um documentário sobre a revista literária "New York Review of Books" e trabalha em outro sobre o ex-presidente americano Bill Clinton.

adblock ativo