Schwarzenegger divulga novo "O Exterminador do Futuro"

Arnold Schwarzenegger divulgou na manhã desta quarta-feira, 6, nas redes sociais, uma imagem dele sentado em uma cadeira com o título "Terminator: Genisys", novo filme da série "O Exterminador do Futuro" e ainda sem tradução para o português. O longa chegará aos cinemas no dia 1º de julho de 2015.

"Hasta la vista, baby. Eu quero agradecer ao elenco e à equipe de 'Terminator: Genisys' pela fantástica filmagem. Foi um desafio divertido e gratificante. Do nosso diretor aos produtores, dos câmeras aos produtores, dos efeitos visuais aos cabeleireiros e maquiadores - não poderíamos ter feito isso sem vocês. Eu mal posso esperar para ver nosso projeto finalizado, e sei que vamos lembrar os fãs do porquê de eles terem se apaixonado por 'O Exterminador do Futuro'. Em 1º de julho de 2015 eu estarei de volta", escreveu o ator.

O filme marca a volta de Schwarzenegger ao protagonismo da série. Após assumir os três primeiros filmes da saga, ele perdeu o papel para Christian Bale no quarto volume, pois estava cumprindo mandato como governador da Califórnia, nos Estados Unidos. Além do astro principal, a nova história também conta com Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke, Byun Hung Lee e Matt Smith no elenco.

A saga que começou em 1984, mostrando um ciborgue enviado do futuro para acabar com os humanos, arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. As continuações foram "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final" (1991), "O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas" (2003) e "O Exterminador do Futuro: A Salvação" (2009). "Terminator: Genisys", dirigido por Alan Taylor, e rodada entre abril e agosto em New Orleans e San Francisco, ainda não possui sinopse.

adblock ativo